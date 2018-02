Más de 100 personas con síndrome de down brillan en su fiesta - Emisoras Unidas

Con el objetivo de eliminar las barreras que dificultan la inclusión y la participación de las personas con diversidad funcional en la sociedad, Guatemala acogió la primera fiesta de graduación para más de un centenar de personas con síndrome de down.

Esta cita, conocida mundialmente como Night to Shine (Noche para brillar) -un movimiento mundial que celebran simultáneamente 537 organizaciones en 16 países y todos los estados de Estados Unidos-, tiene como objetivo “visibilizar a las personas con discapacidad”, explicó a Efe Alfredo Salazar, de Down Guatemala.

The night is still young and the party is rockin! #NightToShine #NightToShineGT #DownGuatemala pic.twitter.com/XxX9ItXUCx

— downguatemala (@downguatemala) February 10, 2018