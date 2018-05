Mascherano: "Soy un soldado que va directo a morir" - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Mascherano contó cómo vivirá su último Mundial sin importar el rol que le designe Sampaoli.

El mediocampista de la Selección Argentina, Javier Mascherano, confirmó que el Mundial de Rusia 2018 “será mi última batalla” y al mismo tiempo se calificó como un “soldado que va directo a morir” sin importar el rol que le designe el entrenador Jorge Sampaoli.

“Soy un soldado: estoy disponible para lo que el entrenador me necesite tanto dentro como fuera de la cancha. Ese es mi rol hoy en día. Esta es mi última batalla y voy directo a morir. He competido toda mi vida y es mi deber hacerle la elección al entrenador lo más difícil posible. Todo lo que conseguí me lo gané a pulmón”, declaró Mascherano en conferencia de prensa.

Vía: TyC Sports.