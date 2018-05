Matrimonio millennial, ¿que es? - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

¿Sabes cómo saber que fallaste como hombre? Cuando tu pareja prefiere dormir con el gato que contigo. El amor por los gatitos tiernos y los perritos de ojos tristes le ganó a este varón que ahora tiene que acurrucarse con su smartphone.

Es justo decir que cada vez son más los amantes de los animales, lo cual no es malo para nada. Pero cuando se trata de robar atención y cariños, la gente ha empezado a tomar partido. Algunos prefieren dormir con sus mascotas, otros no.

Una mujer está convencida firmemente de que dormir con las mascotas es lo mejor. Holly Brockwell tiene 32 años y disfruta más acurrucarse con su gato Mwari cada noche, pero su esposo no. Zack Fox tiene 26 años y no disfruta para nada despertarse en medio de la noche con una bola de pelos en la garganta.

El novio fue muy estricto al decir que no quería dormir en un cuarto lleno de pelos de gato. La solución que encontraron fue dormir en cuartos separados. En entrevista para el diario The Sun, Holly, que es propietaria de la página gadgette.com, dijo que ella inicialmente estuvo de acuerdo en prohibirle la entrada al gato pero cuando recordó que era una bolita de pelos adorable, le informó a su pareja que mejor dormiría en el cuarto adjunto con la mascota “hasta que creciera”.

“Zack no estaba contento. Él no quería un gato, creció en una casa con un perro que no tenía permitido entrar a los cuerts, así que el hecho de que yo duerma en otro cuarto con el gato generó conflicto. Tampoco le gustaba que el gato atacara sus tobillos cada vez que tenía oportunidad”.

El problema es que 18 meses más tarde el acuerdo no se cumplió. Pero ambos aseguran que fue lo mejor y que ya están acostumbrados, además aseguran que dormir en cuartos separados ha mejorado su relación.

Holly trabaja por las noches y Zack se levanta temprano para ir al trabajo, así que luego de pasar la tarde juntos viendo la televisión, él se duerme a medianoche y ella se pone a trabajar y a leer hasta que se duerme.

Explica que el gato de pelo largo duerme arriba de su cabeza y pone una “garrita protectora” en su cabeza, como para dejarle saber que está ahí.

La pareja además tiene otro gato que rescataron, llamado Moose, pero duerme en el sofá. Ahora, sabemos que te preguntas lo obvio, pero no, su estilo de vida no ha tenido ningún impacto en su vida sexual, aseguran ellos. Cuando quieren ponerse románticos se reúnen en el cuarto libre de gatos y listo.

“Es raro, no quiere que el gato te esté viendo”, dice Holly. “Cuando ella era pequeña lo hicimos y atacó las piernas de Zack, así que ahora vamos al cuarto de Zacky cerramos la puerta. Mawri llora cuando la dejo afuera, por eso cerramos varias puertas, para que se quede varios cuartos lejos y subimos la música hasta que no la escuchamos”.

“Otra gente puede pensar que somos extraños por dormir en cuartos diferentes, pero para nosotros funciona y no lo cambiaríamos por nada a menos que sea necesario”, señaló.