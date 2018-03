Médicos encuentran "bolsas de aire" en un paciente donde debería estar su cerebro - Emisoras Unidas

Un hombre de 84 años llegó a la sala de emergencias con quejas que no eran normales para un paciente de su edad.

Él había reportado sentirse inestable en los últimos meses, cayéndose cada día. En los tres días previos a su visita al hospital, su brazo y pierna izquierdos se habían debilitado notablemente. Aún así, no hubo banderas rojas en la historia médica del hombre. Él no fumaba. Raramente bebía. Una prueba de sangre no detectó nada anormal.

“No hubo confusión, debilidad facial, alteración visual o del habla”, indicaron los médicos en un resumen del caso del hombre publicado el 27 de febrero en la revista médica BMJ Case Reports .

“De otra manera estaba en forma y bien, era independiente de las actividades físicas de la vida diaria … y vivía en casa con su esposa y sus dos hijos”.

En otras palabras, los médicos pensaron que no había nada aparente que sugiriera una razón clara para sus síntomas.

El equipo médico del paciente hizo un descubrimiento alarmante después de una tomografía y una resonancia magnética: donde debería haber estado la mayor parte del lóbulo frontal derecho del cerebro del hombre, simplemente había un gran espacio en blanco.

Finlay Brown, un médico que trabaja en el departamento de emergencias del Hospital Causeway en Coleraine, Irlanda del Norte, en ese momento, recuerda haber revisado los escáneres de imágenes cerebrales con el resto del personal.

“¡Estábamos todos muy perplejos por las imágenes que vimos!” Brown le dijo a The Washington Post en un correo electrónico.

Las exploraciones fueron tan extremas que los médicos se preguntaron si el hombre había olvidado revelar una cirugía cerebral previa o defectos de nacimiento. Él dijo que no.

Resultó que el hombre tenía neumoencéfalo, o la presencia de aire en su cráneo, una condición que se encuentra en “casi el 100 por ciento de los casos después de una cirugía cerebral”, dijo Brown.

También puede ocurrir después de infecciones sinusales y lesiones en la cabeza o en la cara, pero con bolsas de aire o gas que son mucho más pequeñas.

En este caso, el pneumatocele del paciente (o cavidad de aire presurizado) midió aproximadamente 3.5 pulgadas en su punto más largo, de acuerdo con el artículo de BMJ Case Reports .

“En mi investigación para escribir el informe del caso, no pude encontrar muchos casos documentados de naturaleza similar a este”, dijo Brown.

Una resonancia magnética mostraría que la causa probable era un osteoma, o tumor óseo benigno, que se había formado en el seno del hombre y se estaba erosionando a través de la base del cráneo, dijo Brown. La formación y ubicación del tumor habían permitido algo así como un “efecto de válvula unidireccional” que gradualmente había contribuido a la cavidad aérea craneal, agregó.

“De hablar con los especialistas, parece que ha ido progresando insidiosamente durante meses o años”, dijo Brown. “Cuando el paciente olía / estornudaba / tosía, lo más probable es que le inyectara pequeñas cantidades de aire en la cabeza”.

La cavidad aérea también fue reportada como una “causa rara” de un pequeño accidente cerebrovascular que el hombre había sufrido, que probablemente condujo a la debilidad del lado izquierdo y otros síntomas que provocaron la visita del hombre al hospital, de acuerdo con el estudio BMJ Case Reports .

Brown dijo que el paciente podría haberse sometido a cirugías: una que descomprimiría el bolsillo de aire en su cabeza y otra que eliminaría el tumor que había creado la “válvula de una sola vía” y permitió que el aire se moviera hacia la cavidad en primer lugar. Sin embargo, el hombre rechazó ambos, debido a su edad y otros factores de salud. Le dieron medicación para evitar un derrame cerebral secundario y lo enviaron a casa con órdenes de controlar si empeoraba su debilidad del lado izquierdo.

Su enfoque no quirúrgico no está exento de riesgos: es probable que el paciente corra un mayor riesgo de infección, ya que sigue habiendo un pasaje para el aire, y por lo tanto bacterias y virus, en la cavidad del cerebro, dijo Brown.

“Desafortunadamente, como no hay muchos casos publicados, es difícil saber el pronóstico exacto”, dijo Brown.

Hasta ahora, sin embargo, el hombre parece estar bien, a pesar del bolsillo de aire craneal. Durante una cita de seguimiento 12 semanas después de su visita al hospital, el paciente, según los informes, ya no sentía debilidad en su lado izquierdo y “se mantuvo bien”, según su estudio de caso.