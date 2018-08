"Megalodón" triunfa en la taquilla de cines norteamericanos - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

La taquilla norteamericana fue asaltada por la película de terror de ciencia ficción “The Meg” este fin de semana, según los datos preliminares de la industria divulgados el domingo, al alcanzar el primer puesto con más del doble de las ganancias que su competidora más cercana.

La adaptación de Warner Bros de “Meg: A Novel of Deep Terror (Meg: Una novela de terror profundo)”, de Steve Alten (1997), ingresó 44,5 millones de dólares en su primer fin de semana en los cines de Estados Unidos y Canadá.

En tanto los espectadores corrían a ver al estelar Jason Statham protagonizando el papel de un buzo de rescate que intenta salvar a científicos -a bordo de un submarino nuclear- de un feroz ataque de tiburones en las profundidades del océano.

El segundo lugar fue para “Misión: Imposible – Fallout”, de Paramount, con el astro Tom Cruise, que se hizo con ganancias de 20 millones de dolares, poniendo fin al ciclo de dos semanas al frente de la taquilla, según el sitio especializado Expositor Relations.

“Fallout”, la sexta edición repleta de peripecias de la popular franquicia “M: I”, ve a Cruise hacer sus propias acrobacias explosivas, transmitiendo el vértigo al público, y con ello se ha embolsado 162 millones de dólares en tres semanas en cines.

En tercer lugar está el híbrido animado en vivo de los estudios Disney, “Christopher Robin”, quien ya adulto se reúne con el oso Winnie the Pooh y sus amigos. En el fin de semana registró una venta de entradas de 12,4 millones de dólares.

Mientras tanto, a pesar de la mala recepción por parte de los críticos, “Slender Man”, de los estudios Sony, ocupó el cuarto lugar con 11,4 millones.

La quinta ubicación fue para “BlacKkKlansman”, de Spike Lee, que facturó 10,8 millones de dólares.

Completan la lista de las primeras 10 del ránking de taquilla:

“The Spy Who Dumped Me” (6,6 millones)

“Mamma Mia! Here We Go Again” (5,8 millones)

“The Equalizer 2” (5,5 millones)

“Hotel Transylvania 3: Summer Vacation” (5,1 millones)

“Ant-Man and the Wasp” (4 millones)