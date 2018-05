Mensajes de WhatsApp que solo una mamá envía - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

A mi mamá no le interesa demasiado eso de la tecnología. De hecho, su fuente de información más parecida a Internet es el teletexto. Eso sí, hay pocas personas tan expertas como ella en este reducto de los 90. Según ella, el PC le da miedo y, cuando alguna vez se ha atrevido a acercarse a él, mi prima, se lo ha impedido. “Es que no sabes cómo va” le dice. “¿Te ayudo a hacer los deberes?”, pregunta mi madre. “No, que nunca encuentras las tildes y me suspenden la ortografía”, responde mi hermana. Es normal que mi madre se dé por vencida.

Sin embargo, hace algunos meses, por cambio de Plan llego hasta sus manos un telefono celular y empezó en su vida la Bomba del WhatsApp.

Así como mi señora madre, hay muchas madres en este mundo que han hecho de esta APP una verdadera experiencia.

Veamos

1. En esta página encontrarás desde madres que gritan cuando usan todas mayúsculas…

2. … hasta aquellas que piden mucho.

3. Mamás a las que no le anda bien el predictivo.

4. Que leen tus mensajes cualquier día.

5. …

6. Que dominan la jerga de internet a la perfección.

7. Madres que te parten el corazón cuando revelan que el favorito es tu hermano/a.

8. Moms que tienen hambre, y les gusta el helado.

9. Mamás que se confunden…

10. Madres que no te cocinan, pero que mandan muchos emojis.

11. Mamás que se olvidan de revisar el celular… y que tienen hijos impacientes.

12. O que se vuelven locas cuando los hijos no contestan.

13. Otras que te darían el corazón, pero no más de 100 pesos.

14. Existen algunas que no entienden la opción del mensaje de voz de WhatsApp.

15. Y otras que se enojan.

16. Hay mamás que no encuentran cosas.

17. O que tienen errores de tipeo.

19. También existen las que tienen mala memoria.

20. Y las que son muy inteligentes.

21. Aunque también hay unas que no tanto:

22. Están las que hablan y luego no contestan.

23. Y las bromistas.

25. Existen también las que son la voz de tu conciencia.