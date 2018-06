Messenger MSN esta de vuelta - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Twitter

El servicio de mensajería de Microsoft Messenger, está de regreso por medio de una aplicación para teléfonos, no obstante este programa no es igual al que creó Microsoft en 1999 Chat Live Messenger, tiene un parecido con el Messenger que todos usamos alguna vez y que dejó de funcionar oficialmente en 2014, sin embargo, esta aplicación no es oficial ni se encuentra asociada a la compañía estadounidense.

El brasileño Welbert Moreira, subió la app en su versión Beta a la plataforma de Google el 4 de junio.

En su descripción, la app dice “Para seguir en contacto con tus amigos y familia recordándote la antigua y larga aplicación de mensajería instantánea. Envío de imágenes, guiños de video y más”.

Aunque esta la app no sea oficial, la puede descargar sin problema, solo necesitará registrarte con un correo de Hotmail y agregar a sus amigos.

El servicio de Microsoft quedó inhabilitado a partir de que la compañía adquirió Skype, ya que fusionó la base de datos gradualmente desde el 2011.