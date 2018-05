Messi: “No necesito ir a otro equipo para demostrar nada a nadie” - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Messi ha recibido a TyC Sports en su casa y alabó a Luis Suárez: "Lo ves correr y te contagia"

Leo Messi, que ha recibido a TyC Sports en su casa para una extensa entrevista, no cree que tenga que salir del Barcelona: “No necesito ir a otro equipo para demostrarle nada a nadie; uno mira otras ligas, pero a la hora de decidir es muy difícil salir de Barcelona”.

Reconoció que “Barcelona y Argentina son mis dos grandes amores” y habló de su futuro cuando deje el fútbol: “No se que haré cuando me retire, a qué me dedicaré, lo iré encontrando con el tiempo; vivo el día a día y disfruto de mi familia y lo que Dios me dio”.

Alabó a Luis Suárez: “No solo tiene gol, sino que te da muchísimas cosas. Contagia, corre, presiona…. A veces estamos en el partido presionando y veo que se viene para mi lado, después corre para otro lado. Y eso contagia: lo ves correr y decís: ‘tengo que ir’”.

