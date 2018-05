Messi quedó fuera de la convocatoria ante el Levante - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Messi es la principal ausencia de la convocatoria del Barcelona para visitar al Levante.

Ernesto Valverde ya había avisado de que no iba a forzar al delantero argentino, pensando que ya no se juegan nada y no quiere provocar ningún incidente. Además, el miércoles tienen un amistoso en el que, por contrato, debe jugar el argentino.

Tampoco forman parte de la expedición culé al Ciutat de Valencia Aleix Vidal, descartado, Umtiti, con molestias en la rodilla, y Sergi Roberto, que cumplirá sanción.

Lista de convocados: