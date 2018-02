Metallica recibirá el 'Premio Nobel' de la música - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

“Es una gran validación de todo lo que Metallica ha hecho en los últimos 35 años”, dijo Lars Ulrich, baterista de la banda, al recibir el Premio Polar, considerado el Nobel de la música.

Casi 40 años después de su carrera, Metallica recibirá el Premio Polar Music, un premio equivalente al Premio Nobel, esta próxima primavera. El premio reconoce la excelencia internacional en la música. El grupo recibirá una recompensa de un millón de coronas suecas, aproximadamente equivalente a $126,000. La banda donará el dinero a su propia organización All Within My Hands, que ayuda a las comunidades necesitadas con educación laboral, donaciones de bancos de alimentos y otros servicios locales.

“Desde la agitación emocional de Wagner y los cannnons de Tchaikovsky, nadie ha creado música que sea tan física y furiosa, y aún tan accesible”, dice la declaración en el sitio web del Premio de Música Polar. “A través de la reproducción de conjuntos virtuosos y su uso de ritmos extremadamente acelerados, Metallica ha llevado la música rock a lugares en los que nunca había estado antes.”

La banda publicó en su página oficial de Facebook lo siguiente:

“El 14 de junio recibiremos el Premio Polar de la Música de Suecia, que premia a dos galardonados en la celebración de la música en todos sus géneros. Los homenajeados reciben un millón de coronas suecas que donaremos a la Fundación All Within My Hands. ¡Realmente nos sentimos honrados e inspirados por ser reconocidos de esta manera!”