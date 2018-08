Por esta razón mexicanos les "quitan" empleos a gringos 😅 - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

La administraci√≥n del Presidente de los EEUU, Donald J. Trump se ha caracterizado por enfatizar el da√Īo que inmigrantes le hacen a la industria y comercio norteamericano, en especial c√≥mo los mexicanos les quitan los empleos a los ciudadanos del cono norte, pero dicha aseveraci√≥n tiene otra cara.

Mexicanos y latinos al rescate de los EEUU

Ya sea sirviendo en las fuerzas armadas, en hospitales o bien en la industria alimenticia, por citar algunos de los nichos donde latinos se han posicionado en las √ļltimas d√©cadas, la poblaci√≥n de EEUU y su econom√≠a ha presenciado el auge de la fuerza latina, pero no como el mandatario Trump lo enfatiza.

La agricultura y construcción son dos áreas donde los mismos empresarios norteamericanos prefieren contratar mano de obra latina, no sólo por el bajo costo, sino por que el trabajador está acostumbrado a trabajar bajo condiciones extremas. No sólo soporta altas temperaturas, sino su fuerza no tiene comparación y algunas veces es más que evidente por qué los gringos no tiene oportunidad frente a los latinos, en este caso mexicanos, tal como queda demostrado en el siguiente video:

