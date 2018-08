Mia Khalifa asegura que quieren asesinarla - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

La exactriz de cine adulta reveló exclusivamente que “no puede ir a ciertos lugares sola”.

La estrella libanesa-estadounidense dijo que siguen persiguiéndola cuatro años después de que ISIS la amenazara.

Mia Khalifa le dijo a Daily Star Online: “Las amenazas de muerte no solo sucedieron hace cuatro años. Aún las recibo diariamente, pero no de organizaciones y terroristas organizados”.

Se cree que ISIS apuntó a Mia debido a sus orígenes en Oriente Medio y por llevar un hijab en algunas de sus películas.

Luego se vio obligada a retirarse después de su carrera de tres meses en 2014: “Me ha costado trabajo y definitivamente he dejado pasar oportunidades”.

“La fama no era realmente mi intención o mi objetivo, el éxito fue. Tuve que cambiar muchas cosas de mi vida. No puedo ir a ciertos lugares sola, no puedo ir a ciertos lugares por la noche, tengo que tener cuidado, definitivamente ha cambiado mi vida”.

Mia saltó a la fama al llegar al número uno en el sitio para adultos Pornhub en 2014.

A pesar de no aparecer en ninguna película para adultos desde entonces, todavía está clasificada como la número dos en el sitio.