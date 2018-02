Michael Jackson hizo historia en el show del Super Bowl - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Aunque muchos comentan que no debería ser el mejor porque utilizó “playback”, críticos agregan que para él todo era válido ya que era “El Rey del Póp´”.

Un gran show

Los Dallas, Cowboys disputaban contra los Buffalo, Bills la gran final del Super Bowl. Era el domingo 31 de enero de 1993 y el medio tiempo había llegado. Millones de espectadores ansiaban ver el show del medio tiempo, que cambiaría la historia del Super Bowl para siempre.

Cuando el momento llegó, Michael Jackson saltó sobre el escenario y todos los presentes enloquecieron. Esto fue en el estadio Rose Bowl en Pasadena, California.

Por más de un minuto permaneció inmóvil, quieto. Su mirada estaba oculta detrás unos anteojos de sol. Mientras permanecía como si fuese un muñeco de cera o algo parecido, recibía la ovación del público presente en el lugar. Con un show de 13 minutos y 25 segundos, Michael Jackson cambió el sentido del Halftime show (medio tiempo) del Super Bowl.

Antes se presentaban músicos amenizando al público mientras descansaban los jugadores; pero los índices de audiencia caían. Por eso la NFL decidió dar un giro y ofrecer algo más para mantener los números altos, y qué mejor que de la mano del ídolo musical del momento. Temas como “Jam”, “Billie Jean”, “Black or White” y “We Are the World”, pusieron a todos a cantar.