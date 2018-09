Michael Pompeo expresa continuo apoyo por “una CICIG reformada”  

Heather Nauert, portavoz del secretario de Estado de Estados Unidos, Michael Pompeo, confirmó que el funcionario estadounidense conversó con el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, sobre el trabajo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y su comisionado Iván Velásquez.

.@SecPompeo spoke with @jimmymoralesgt today to discuss the importance of continuing our cooperation in the fight against corruption and impunity. The Secretary expressed continued United States support for a reformed International Commission Against Impunity in #Guatemala. pic.twitter.com/Tu9SlixFz1

— Heather Nauert (@statedeptspox) September 6, 2018