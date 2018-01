Michael Wolff, el autor que desató la furia de Trump - Emisoras Unidas

El periodista estadounidense Michael Wolff ya está habituado a las controversias, pero su libro “Fuego y Furia: Dentro de la Casa Blanca de Trump” superó todas las expectativas y desató una tormenta política de alcance impredecible en Washington.

A los 64 años de edad, pasó 18 meses rondando el entorno político de Donald Trump, desde la campaña hasta la Casa Blanca, y entrevistó a “más de 200 personas”, incluyendo al propio presidente y varios de sus colaboradores más próximos.

Wolff logró entrevistar a Trump en junio de 2016 y luego de su triunfo electoral pidió tener acceso a la Casa Blanca, donde se convirtió en lo que denominó “una mosca en la pared”, un testigo privilegiado.

El resultado es un libro explosivo que muestra una Casa Blanca permanentemente sumergida en el más completo caos; y la divulgación de extractos del texto desató la iracunda furia del presidente, que movilizó abogados para impedir su publicación.

Instalado hace ya muchos años en Nueva York, Wolff ganó varios prestigiosos premios nacionales por su labor periodística. Su libro más conocido, “The man who owns the news”, de 2008, está dedicado al magnate de los medios de comunicación Rupert Murdoch.

Su estilo narrativo, basado en conversaciones o fuentes indirectas, también genera reacciones.

La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, dijo en tanto que el libro de Wolff estaba “repleto de falsedades” y aseguró que su entrevista con Trump fue apenas una “breve conversación” telefónica que duró entre 5 y 7 minutos, y ocurrió antes de la investidura.

I authorized Zero access to White House (actually turned him down many times) for author of phony book! I never spoke to him for book. Full of lies, misrepresentations and sources that don’t exist. Look at this guy’s past and watch what happens to him and Sloppy Steve!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 de enero de 2018