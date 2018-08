Compartir Facebook

A un mes de haber cumplido 40 años, la actriz Michelle Rodríguez se encuentra físicamente en su mejor momento y su microbikini no dejó lugar a dudas.

La protagonista de “The Fast and The Furious” fue captada el fin de semana disfrutando de las bellas costas de Porto Cervo, Cerdeña, Italia de viaje con amigos. Con lo que no contaba, era que su pequeño bikini cedería ante el oleaje y dejó ver a las lentes de los paparazzi el lugar donde termina la espalda de la guapa Michelle.