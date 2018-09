Banco podría estar cerrando cuentas a inmigrantes indocumentados - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Twitter

The Miami Herald publicó un informe esta semana en donde detalla que el Bank of America ha congelado las cuentas de varios migrantes en los Estados Unidos.

Dicho informe, dado a conocer el pasado jueves, detalla que muchos clientes de este banco denunciaron que se les han congelado sus cuentas o amenazado con congelarlas debido a su ciudadanía.

Tal es el caso de Saeed Moshfegh, un estudiante de doctorado iraní en la Universidad de Miami, quien detalló que el Bank of America le negó el acceso a su cuenta bancaria al señalarle que no podía aceptar la documentación que mostraba su estado actual como estudiante.

“Este banco no sabe cómo funciona el sistema de inmigración, por lo que no aceptaron mi documento”, apuntó

“No es asunto del Bank of America cerrar la cuenta de alguien. Los oficiales de inmigración son diferentes de Bank of America: con un banco, me gustaría sentir respeto … (y ser tratado) cómo tratan a otros clientes. Pero me tratan como un extraterrestre”, agregó.

Otro de los casos fue Dan Hernández, un escritor de televisión de origen cubano con sede en Los Ángeles, al cual le fue suspendida su cuenta por estar realizando presuntamente negocios con Cuba, ya que su corporación se llama Cuban Missile Inc.

Fue reabierta hasta que hizo un escándalo por medio de Twitter.

“Empecé a gritar que esto era racista. ¿Pasaron por todas las empresas que tenían ‘bagels judíos’ en su nombre, o qué tal si llaman a alguien con ‘barbacoa coreana’ para ver si están haciendo negocios con Kim Jong Un?”, recalcó.

Carla Molina, vocera del Bank of America, dijo al Miami Herald que la institución no ha cambiado en la última década la forma en que recopila los datos de sus clientes y dejó en claro que es estándar el hecho de que el banco se ponga en contacto con sus clientes, antes de cambiar el estado de sus cuentas bancarias.

La vocera del Bank of America señaló que muy posiblemente las quejas de sus clientes se deban a una mayor sensibilidad en el debate sobre la migración ilegal en los Estados Unidos.

Con información de The Hill, The Miami Herald y López Doriga Digital