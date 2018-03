Millie Bobby Brown y Gaten Matarazzo le dan el mejor regalo de cumpleaños a un fan - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Las estrellas de Stranger Things Millie Bobby Brown y Gaten Matarazzo le mostraron su apoyo a un fan después de que su fiesta de cumpleaños no saliera según lo planeado.

Aaron Alambat, un niño filipino de 12 años, planeó una fiesta de cumpleaños inspirada en Stranger Things. El joven Aaron no solo decoró su pastel con el logo de la serie, sino que también recreó la pared de luces del personaje de Winona Ryder. Según las imágenes, el niño había organizado una fiesta genial.

Tristemente, según su hermana Ayen, nadie de su lista de invitados apareció. Ella publicó en Twitter:

my brother invited 8 of his classmates for his stranger things themed bday party & none of their punk selves showed up pic.twitter.com/Rw8wC5uNjo — ayen (@ayenalambat) March 18, 2018

¡Millie Bobby Brown (Eleven) y Gaten Matarazzo (Dustin) no se quedaron callados ante la situación! A medida que la historia de Aaron se volvió viral, las dos estrellas expresaron en las redes sociales su total apoyo:

“¡¡¿¡¡Qué!!!?! ¡ Oh, bueno puedes hacerles saber que todos en Stranger Things habrían ido! Creo que es impresionante y el próximo año me gustaría una invitación… ¿por favor?”,

What!!!! Oh Well You can let them all know that everyone on behalf on Stranger things would’ve come! I think your awesome and next year I would like an invite… Please? 😘😘😘 https://t.co/gNir0sMpsm — Millie Bobby Brown (@milliebbrown) March 20, 2018

Gaten añadió:

Count me in too! I’ll bring the chocolate pudding 🎂🎉🎈 — Gaten Matarazzo (@GatenM123) March 20, 2018

La hermana de Aaron publicó mas tarde que el niño estaba bien y que su venganza con los que no llegaron a su fiesta sería no asistir si lo invitan a él.