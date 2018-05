Millones de usuarios alrededor del mundo informan de fallas en Instagram - Emisoras Unidas

Los inconvenientes se han presentado en toda América, Rusia, Australia, Ucrania, Italia y Reino Unido, entre otros países.

Internautas de varios países han informado de fallas en la red social Instagram. De acuerdo con los usuarios, se han detectados problemas para actualizar la cinta de noticias e incluso para insertar imágenes.

Según ha informado el portal especializado Downdetector los incovenientes han sido durante toda la mañana y por el momento se desconoce la razón. Usted ¿Puede utilizarlo?

Instagram is having issues since 8:37 AM EDT. https://t.co/2Z8mz7JAAQ RT if it’s down for you as well #Instagramdown

— DownDetector (@downdetector) 10 de mayo de 2018