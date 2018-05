Mineduc realiza segundo desembolso por Q143 millones para refacción escolar - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

El Ministerio de Educación (Mineduc) realizó el segundo desembolso por Q143 millones destinado a refacción escolar en los diferentes centros educativos públicos del país.

Según el ministro de Educación, Oscar Hugo López, el dinero servirá para 50 días de refacción escolar y con ello suman ya 100 días desde el inicio del ciclo escolar.

Ministro de Educación por manifestación: “No tiene lógica hacer esas presiones”. Leer: https://t.co/P0u2tyLjux pic.twitter.com/bOUmLtK8YB — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) May 8, 2018

“El desembolso de Q143 millones será efectivo a aquellas escuelas que están trabajando, obviamente las escuelas que no están en clases seremos estrictos de no asignar los recursos porque no tendría sentido” resaltó el titular de Educación.

Toma de direcciones departamentales afecta

Sobre la toma de las 25 direcciones departamentales que exigen el pacto colectivo, el ministro de Educación afirmó que la paralización está afectando varios trámites administrativos de los programas escolares.

Con información de Juan Carlos Chanta / Misael Patricio