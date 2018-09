Ministra de Trabajo renuncia al Gobierno de Jimmy Morales

Compartir Facebook

Twitter

La tarde del domingo 16 de septiembre, Letticia Teleguario, anunció su dimisión como Ministra de Trabajo y Previsión Social por medio de su cuenta de Twitter.

“Con sentimientos encontrados decidí renunciar al cargo de Ministra de Trabajo, por razones personales. La situación del país no me permite seguir aportando en las políticas originales priorizadas. Desde otros espacios seguiré contribuyendo con Guate. Agradecida x la oportunidad!”, escribió en su red social. Pese a varias llamadas desde la redacción de Patrullaje Informativo Teleguario no atendió su teléfono móvil. La ex funcionario debía participar en un evento en Ginebra, Suiza sin embargo un viceministro asistió a éste.

Por el momento, se desconoce si el presidente Jimmy Morales aceptó la renuncia de Teleguario. El 9 de octubre de 2017, el mandatario no aceptó la dimisión de la funcionaria.

Es el segundo integrante del Gabinete del presidente Morales en renunciar está semana, tras la dimisión de Julio Héctor Estrada como Ministro de Finanzas Públicas.

#ÚltimaHora | Leticia Teleguario, renunció a su puesto como titular del @MINTRABAJOGuate, según anunció en su cuenta de Twitter. pic.twitter.com/9rh3G0m72C — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) September 16, 2018

También puede leer: Juramentan nuevo ministro de Finanzas tras renuncia de Julio Héctor Estrada

Renuncias anteriores

De los 14 ministros que iniciaron en el gabinete del presidente Jimmy Morales, sólo tres permanecen en sus ministerios:

Mario Méndez, MAGA Oscar Hugo López de Educación José Luis Chea Urruela de Cultura y Deportes

En dos años y 9 meses de gobierno de Morales ha habido 15 cambios de ministros en las 14 carteras. El Ministerio de Desarrollo Social es donde más cambios ha habido, tres en total.

Redacción periodística Ruslin Herrera