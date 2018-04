Ministro de Comunicaciones renuncia por amenaza de interpelación en el Congreso - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

El ministro de Comunicaciones Aldo García presentó su renuncia al presidente Jimmy Morales, porque no estuvo dispuesto a ser interpelado en el Congreso por el diputado Felipe Alejos, del partido Todos.

¿En qué plano queda la institucionalidad ministerial?

¿La salida de Aldo García resuelve los problemas de la cartera?

¿Qué hay que hacer para mejorar las condiciones de las carreteras en el país?

¿Y los retos y desafíos de la red vial?

Estos y otros cuestionamientos los responden los invitados del programa A Primera Hora, Luis Linares, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), y Javier Novales, del equipo técnico de la Fundación para el Desarrollo (Fundesa).

Ambos coinciden que el problema de infraestructura en el país obedece al debilitamiento institucional en las esferas del Gobierno y a que las autoridades se han preocupado más por echarle la culpa a administraciones anteriores, en lugar de encontrar una solución efectiva.

También fue contactado por la vía telefónica el ministro de Comunicaciones Aldo García, quien resumió:

“Todo el tiempo de mi gestión estuve el el Congreso. Tengo 53 citaciones con los diputados. Siempre me hablan de lo mismo… insisten en lo mismo. Por más que uno les diga y les explique que no se puede trabajar porque no hay presupuesto, porque ellos no lo aprobaron, no entienden. La insistencia era demasiado”.

“No estaba de acuerdo con el diputado (Felipe Alejos) que iba a convocar mi interpelación. Una vez lo he visto”.

LUIS LINARES

Tenemos crisis, un creciente deterioro y debilidad institucional. Para eso debemos tomar en cuenta cuatro puntos:

Claridad en las funciones y competencias institucionales;

Necesitamos planes que sean respetados;

Rescatar el servicio civil para que deje de ser botín el empleo público;

Asegurar como ministerios, en este caso el de Comunicaciones, procesos realmente competitivos y con transparencia en la adjudicación.

JAVIER NOVALES

Quien llegue al Ministerio la va a tener complicada. A nivel de la sociedad debemos analizar qué hacer para mejorar las carreteras.

ALDO GARCÍA

Más que denunciar, como exministro hay que decir que debemos cerrar filas como guatemaltecos y recuperar la red vial. El cambio de modelo es importante, no debemos continuar con la misma forma de trabajar, si no, el país va a fracasar.

¿Por qué renuncia?

Por la interpelación. No estaba dispuesto a seguir la jugada de diputados de ciertas bancadas. Ya es demasiado.

¿Qué es demasiado?

Todo el tiempo de mi gestión estuve el el Congreso. Tengo 53 citaciones con los diputados. Siempre me hablan de lo mismo… insisten en lo mismo. Por más que uno les diga y les explique que no se puede trabajar porque no hay presupuesto, porque ellos no lo aprobaron, no entienden. La insistencia era demasiado.

No estaba de acuerdo con el diputado (Felipe Alejos) que iba a convocar mi interpelación. Una vez lo he visto.

¿Se les está trabajando a los diputados?

En cada momento están intercediendo por la población, y eso es bueno, uno le está dando respuesta a las demanda de los pobladores. A ellos, a los pobladores, hay que preguntarles si están de acuerdo en que se me señale, en que yo sea interpelado.

Todo lo que está en el marco de la ley lo puedo hacer, lo que no, no.

¿Qué presiones ha tenido?

Creo que hay diferente tipo de presiones, pero la decisión está tomada, no doy marcha atrás. El Presidente lo entendió perfectamente.

¿Los diputados querrán que entre alguien alineado con los intereses de los diputados?

Me imagino que sí.

¿Cuando habló con el Presidente lo puso al tanto de las obras y de los intereses de diputados?

Le entregue un dossier y es importante que le dé seguimiento a eso. En cuando a ir al Congreso, le dije que no es que yo tenga inconveniente. Todas las preguntas las podía responder, pero de entrada los diputados dicen: ‘le vamos a dar el voto de desconfianza’; así, uno va con las de perder.