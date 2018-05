Ministro de Gobernación asegura que Adela de Torrebiarte nunca lo buscó para reunirse - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Ministro de Gobernación, Enrique Degenhart dice que no comparte las palabras de Adela de Torrebiarte, tras presentar su renuncia en la Comisión para la Reforma Policial. Vía: @HMontenegro_EU pic.twitter.com/DsNPrVPvlG — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) 21 de mayo de 2018

El ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, dijo no compartir las declaraciones de la excomisionada para la Reforma Policial, Adela de Torrebiarte y afirmó que nunca lo busco para reunirse.

“La verdad no las comparto, a nivel del Ministerio siempre he tenido las puertas abiertas. Ella no pidió reunirse conmigo. En los tres meses que llevó en la cartera ni una sola vez ha pedido reunirse conmigo”, dijo Degenhart.

Asimismo indicó que lamenta la salida de Torrebiarte. “Lamentamos que una persona que haya participado en estos procesos se retire”.

Adela de Torrebiarte renuncia como comisionada presidencial para la Reforma Policial. 📸 ►https://t.co/2H605RyVk0 pic.twitter.com/Q5zEHkP73O — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) May 20, 2018

Al ser consultado sobre el bloqueo y la falta de apoyo que denunció la excomisionada, el titular de la cartera del Interior dijo, “me gustaría saber cuál es ese bloqueo, no existe ese bloqueo. Nosotros le hemos dado seguimiento a las acciones planteadas”

A finales de este año pierde vigencia el acuerdo que da vida a la reforma policial, y su renovación aún es motivo de análisis, según Degenhart.

Con información del periodista Henry Montenegro