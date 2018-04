¡Mira como Bella Hadid le contesta a un hater en las redes sociales y lo deja completamente calladito! - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

La supermodelo de 21 años de edad, Bella Hadid, es una de las famosas que saben contestar muy bien y más cuando se trata de un “Hater”. La modelo ha comentado en contra de un troll en las redes sociales después de que en Instagram la llamara “perra falsa” y a su amiga Kendall Jenner.

¿Eres de esos que solo critican en las redes sociales? ¡No lo hagas!

Durante el fin de semana, la cuenta de Instagram @ballahadid publicó una foto de Kendall y Bella, preguntando a sus seguidores: “¿Kenny o Bella?”

En respuesta a la publicación, un usuario de Instagram escribió:

“2 perras falsas sentadas en un árbol, primero viene el trabajo de la nariz, luego vienen los labios, oh y no olvides las mejillas incorporadas [cara con lágrimas de alegría emoji].” El comentario continuó, “El dinero puede darte una nueva cara pero no una personalidad más agradable que estas dos chicas necesitan”.

Después de ver el comentario, Bella le dio al hater una respuesta que MUCHOS Y MUCHAS APLAUDIERON:

“Desearía que conocieras a cualquiera de nuestras personalidades”, respondió ella. “Y no solo eso, desearía que solo captases un corazón propio. Bendiciones para ti cariño”. La modelo terminó el comentario con esta despedida: “Celosamente es un grito de ayuda con el que me gustaría poder ayudarte”.