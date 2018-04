¡Mira el nuevo look de Selena Gomez! - Emisoras Unidas

¡Mira el nuevo look de Selena Gomez!

Compartir Facebook

Twitter

¿Te gusta el nuevo look de Selena Gomez?

Hay algo que todos disfrutamos… ¡Los diferentes cambios de look de la cantante Selena Gomez! Definitivamente cada uno de los colores y estilos de cabello que la cantante se pone le queda muy bien. “Cuando te llama tu amiga para raparle el pelo a #selenagomez… @marissa.marino la está partiendo con su estilismo. Gracias por dejar que me uniera a la diversión”, escribió en su propio Instagram el peluquero Tim Dueñas (Encargado del nuevo look de Gomez).

Luego de verla ya con varios estilos:

La cantante se ánimo a raparse un poco de la parte de abajo de su cabeza… Mira el nuevo look de Selena aquí: