Mira el nuevo video animado de Childish Gamino para "Feels Like Summer" - Emisoras Unidas

Mira el nuevo video animado de Childish Gamino para “Feels Like Summer”

Dirigido por Donald Glover (también conocido como Childish Gambino), Ivan Dixon y Greg Sharp, en el video animado, Gambino camina perezosamente por un vecindario suburbano, encontrándose con un montón estrellas de hip-hop, incluyendo Kanye West, Drake, Nicki Minaj y muchos más.

Un momento destacado del video de casi cinco minutos llega durante la secuencia de un sueño en el que Kanye, llorando con un sombrero de Make America Great Again, es abrazado y consolado por Michelle Obama. Por otra parte, Drake está persiguiendo a Future, que está robando su bicicleta, mientras que Minaj y Travis Scott están jugando con bloques de niños.

Otras escenas notables de “Feels Like Summer” incluyen a Migos, 21 Savage, Beyonce, Gucci Mane, Will Smith, Chance the Rapper, SZA, Travis Scott, Rihanna, Whitney Houston, J. Cole, Janelle Monae y Outkast.

Gambino pronto se embarcará en una gira por Norteamérica con Rae Sremmurd en apoyo de su próximo cuarto álbum.

Mira el video a continuación: