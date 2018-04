¡Mira el nuevo vídeo de Shawn Mendes! - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Si no has escuchado la nueva canción del cantante Shawn Mendes te estás perdiendo de mucho. El cantante de 19 años publicó su nuevo vídeo, la canción “In my blood” definitivamente nos llega al corazón y nos saca las lagrimas, pero al ver el vídeo estos sentimientos se aumentan y es una explosión que nos enamora.

Una publicación compartida de Shawn Mendes (@shawnmendes) el 24 Abr, 2018 a las 7:04 PDT

¿Un vídeo sencillo o complicado de hacer?

Un vídeo bastante sencillo en donde vemos a Mendes acostado en el piso con un par de efectos especiales que le dan un toque perfecto para ser un vídeo genial. Con tan solo un día de haber sido publicado ya cuenta con más de 3 millones de reproducciones.

Mira el vídeo aquí: