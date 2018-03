Mitos de la Semana Santa - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Twitter

1. Meterse al agua después de comer. Todavía recuerdo cuán lento pasaba el tiempo cuando era niña y estaba en la playa, y tenía que esperar una hora después de terminar de comer mis tamalitos antes de que me permitieran volver al agua. Se han realizado estudios con atletas que han determinado ciertos calambres, pero no se deben precisamente a la comida o el acto de haber ingerido alimentos. Pueden ser multiples razones. Así que después de un almuerzo de rey puedes meterte a la piscina para relajarte.

2. El mito de que todos regresan el domingo y por eso el sábado hay menos trafico. Lo malo es que todos piensan igual y ahora el día con mayor trafico es el pinche sábado.



3. El bronceado es síntoma de que la piel está protegida. A menudo se oye eso de “si estás moreno el sol no te daña”, o “date unos rayos UVA y así cuando tomes el sol ya no te quemas”. Nada más lejos de la realidad. Está claro que lo peor que le puede pasar a la piel es quemarse, pero “el bronceado es en realidad el resultado de un daño en la piel”, asegura el doctor Julián Conejo-Mir, presidente de Honor de la Academia Española de Dermatología y jefe de Servicio del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Por eso, es errónea la idea de darse rayos para luego no quemarse, porque en la cabina también te puede quemar, y en segundo, daña la piel de todas formas.