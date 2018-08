Modelo termina en el hospital tras cumpleaños de Kylie Jenner - Emisoras Unidas

Tammy Hembrow, popular modelo de fitness australiana, fue una de las invitadas a la celebración de cumpleaños de Kylie Jenner; sin embargo, las cosas para ella no terminaron bien.

La modelo fue hospitalizada tras sufrir una emergencia médica durante la fiesta de Kylie, aunque no han mencionado qué fue lo que sucedió, Tammy Hembrow fue trasladada en ambulancia.

Se presume que la emergencia se derivo de los excesos en la fiesta.

Algunas fotos que fueron tomadas en el lugar de los hechos, en West Hollywood, muestran a Hembrow boca abajo y sujeta a una camilla mientras la suben a una ambulancia.

EXCLUSIVE: Fitness model Tammy Hembrow was rushed to the hospital after suffering a medical emergency at Kylie Jenner‘s birthday party. https://t.co/ZrK35nNKAY

— The Blast (@TheBlastNews) 10 de agosto de 2018