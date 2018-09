Mónica Lewinsky abandona una entrevista por esta incomoda pregunta - Emisoras Unidas

La ahora activista contra el acoso indicó que habían temas acordados para la conversación televisada con una conocida periodista israelí.

Lewinsky afirmó que la pregunta de Yonit Levi sobre su relación con el exmandatario estadounidense fue un “flagrante incumplimiento de nuestro acuerdo”.

La presentadora del principal noticiero vespertino del país preguntó a Lewinsky si aún esperaba una disculpa personal de Bill Clinton tras el escándalo de su amorío hace 20 años.

La expasante de la Casa Blanca respondió: “Lo siento. No voy a poder hacer esto”, y abandonó el escenario.

.@MonicaLewinsky walking out abruptly on @LeviYonit (chief anchor at @NewsChannelIL ) few seconds into her on stage live Interview after being asked: do you still expect a personal apology from Pres. Clinton. “Sorry, i cant do this”. pic.twitter.com/ZN3BiGViwF

— ‏Tal Schneider טל שניידר تال شنايدر (@talschneider) 3 de septiembre de 2018