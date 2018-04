Monzón dijo que fue él quien llevó al actual subcontralor del Gasto; éste lo niega - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Twitter

En la continuación de la audiencia de declaración de anticipo de prueba de Juan Carlos Monzón, en el caso Cooptación del Estado, el colaborador eficaz del Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) se refirió al proceso de elección del Contralor General.

Monzón aseguró que para el proceso de elección de Contralor General, la exvicepresidenta Roxana Baldetti, le instruyó para que apoyaran al actual Contralor, Carlos Mencos. Afirmó que se reunió con él en su oficina y en varios restaurantes, esto también a solicitud de “Los Fuchos”.

El colaborador eficaz manifestó que Baldetti con el tiempo le dijo que ya no apoyaría a Carlos Mencos sino que a Sergio Pérez. Según Monzón, el objetivo de Baldetti era que él apoyara a Sergio Pérez solo para que le diera la información de su proyecto. Asimismo dijo que a los días Baldetti le dijo que ya no era Sergio Pérez sino el otro a quien apoyarían.

Según Monzón quien decidió que se apoyaría a Carlos Mencos para que fuera Contralor fue el expresidente Otto Pérez Molina.

#EUCooptaciónDelEstado | En su declaración Juan Carlos #Monzón afirma que a Juan de Dios Rodríguez se le veía en el PP como el que podía ver todo lo relacionado al sistema de justicia. Vía: @alexvaldez_eu pic.twitter.com/pvtnATofAb — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) April 13, 2018

Subcontralor

Durante su declaración el colaborador eficaz dijo que él fue quien llevó al subcontralor César Elías, luego de que se presentará a su oficina junto al contratista Rafael Rivera, quien pidió que lo apayara para ser nombrado subcontralor.

“Después de que nombraron a Carlos Mencos, César Elías llegó a mi oficina a través de uno de los contratistas que se llama Rafa Rivera. Me dijo: mirá, a aquel le propusieron ser el Subcontralor pero Carlos Mencos ya no lo llamó. Préstame su curriculum le dije, posteriormente se lo llevé a Roxana y se aprobó que él (Elías) fuera el subcontralor”, dijo Monzón.

Niega declaración

Por su parte, César Elías dijo que lleva 16 años trabajando en la Contraloría y en la primera gestión de Carlos Mencos ocupaba el cargo de auditor, y fue él quien lo ascendió al cargo de Director. En la administración de Nora Segura se mantuvo como Director.

En la actual administración, Mencos lo ascendió de Director a Subcontralor del Gasto, es decir “yo he hecho una carrera administrativa en la Contarloría” dijo Elías.

Asimismo, Elías indicó que en una sola ocasión fue que vio a Juan Carlos Monzón en Casa Presidencial. “En una oportunidad, ya fuera del horario laboral me llamó una persona. Me dijo que iba a tener una reunión y yo lo acompañé. Cuando me di cuenta, la reunión era en la Casa Presidencial, entramos y fue ahí la primera vez en toda mi vida que yo conocí al señor Juan Carlos Monzón”.

#CitaTextual | Juan Carlos #EUMonzón narra sobre el nombramiento de Cesar Elías como subcontralor https://t.co/3gT3YKQx8m — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) April 13, 2018

Con información del periodista Alexander Valdéz / transmisión en vivo Herlindo Zet

This slideshow requires JavaScript.