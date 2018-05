Morgan Freeman aparece tras la acusación de varias mujeres por acoso sexual - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Morgan Freeman aparece por primera vez después de que varias mujeres acusan al actor de acoso sexual.

Varias acusaciones

El famoso ha sido fotografiado por primera vez desde que fue acusado de acoso sexual. Mirando hacia abajo, el actor usó una gorra de béisbol que cubría su rostro mientras se dirigía al set de rodaje de “The Poison Rose”, que protagoniza junto a John Travolta y que es dirigida por Fred Durst.

Freeman ha perdido varios acuerdos de patrocinio en los días posteriores a la aparición de las acusaciones, pero el estudio detrás de la película se está quedando con él y continuará como el villano en la película de suspenso.

El actor fue acusado de acoso por ocho mujeres, y ocho más afirmaron haber presenciado su supuesto comportamiento. Cuatro personas que trabajaron en sets con él durante la última década dijeron a CNN que no presentaron sus acusaciones por temor a sus trabajos. Una asistente de producción en la película de 2015 “Going In Style” alegó que la sometió a toques no deseados, y comenta sobre su ropa y su cuerpo. Seis antiguos miembros del personal de la compañía dijeron a la publicación que supuestamente presenciaron un “comportamiento cuestionable” de Freeman con respecto a las mujeres, que incluía comentarios sexuales y “un incidente de caricias no solicitadas”.

En un comunicado, el hombre de 80 años reveló que está “devastado” porque su carrera “está en riesgo de ser socavada” después de los reclamos.