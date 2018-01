Mourinho a Scholes: "Si algún día es entrenador, espero que tenga el 25% de mi éxito" - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

El técnico luso atizó sin piedad a la leyenda del Manchester United por su labor como comentarista en la televisión inglesa

Jose Mourinho logró este lunes con su Manchester United una victoria balsámica tras tres empates consecutivos.

Tras imponerse 2 goles por 0 ante el Everton, en la conferencia de prensa lo que más destacó fue el ‘dardo’ que le lanzó al ex jugador del Manchester United, Paul Scholes.

Sholes es actualmente comentarista de la televisión inglesa, Mourinho no tuvo el más mínimo miramiento a la hora de atacarle: “Lo único que hace Scholes es criticar, no comentar. Prefiero quedarme con él como un futbolista fantástico y no como comentarista. Si algún día es entrenador, espero que tenga el 25% del éxito que yo he tenido. El 25% de 25 títulos son seis, así que estaría muy bien”