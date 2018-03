Mourinho: “No tengo la sensación de que el Sevilla haya sido mejor” - Emisoras Unidas

El técnico portugués considera que la eliminatoria pudo caer para cualquier lado, aunque no dudó en felicitar al Sevilla por su pase a cuartos

“Desilusión sí, como decía ayer. Pero es fútbol, sabía que con un 0-0 en la ida, y con un equipo como el Sevilla, han hecho bien lo que querían hacer. Quisieron tener control, no ser defensivos, control, no pudieron tener el balón. Y en esa perspectiva han tenido la suerte de marcar ellos. A partir de ahí queda un partido roto porque vamos a buscar el gol, quizás con un 0-1 y después el empate hubiéramos tenido eliminatoria, pero con el 0-2 no. Después una lesión, un cambio aquí, ellos controlaron, muchos lo critican pero es lo que te permite el fútbol”.

“Que haya sido mejor el Sevilla son tus sensaciones, pero no las mías. Nosotros controlamos el partido en Sevilla, ellos aquí defensivamente, pero la eliminatoria fue muy equilibrada, con un poco más de justicia quizás hubiera sido un empate con goles. Lo que pasó en el final ya no era normal, situaciones de uno contra con De Gea, eso pasa por descontrol emocional”.

“Yo felicito al Sevilla, han ganado bien, han marcado más goles que nosotros, que sean felices a partir de los cuartos de final”.