Muere actor que dio vida a uno de los Teletubbies - Emisoras Unidas

Simon Shleton Barnes, el actor que dio vida al Teletubby Tinky Winky, falleció de forma repentina a los 52 años.

El deceso del actor se produjo el miércoles 17 de enero pasado, pero hasta este martes no ha trascendido la causa de la muerte.

Emily Atack, actriz británica y sobrina del actor, confirmó el deceso en su cuenta de Instagram. “Mi maravilloso tío Simon Barnes fue quitado de forma repentina. Fue el hombre más amable y talentoso que se pudo conocer. Amado por todos los que lo conocieron y será amado por siempre”, escribió en un texto que acompaña una fotografía de Barnes en blanco y negro.

Una publicación compartida de Emily Atack (@emilyatackofficial) el Ene 19, 2018 at 4:33 PST

John Simmit, actor que interpretó al Teletubby Dipsy en la serie también expresó sus condolencias en redes sociales: “Que semana, descansa en paz Simon Shelton, también conocido como Tinky Winky. Recuerdo tantos buenos momentos”, escribió.

What a week ! RIP Simon Shelton aka Tinky Winky : remembering the many good times. Rest easy pic.twitter.com/4uyJDBoJdO

— John Simmit (@JohnSimmit) 22 de enero de 2018