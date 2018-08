Muere el escritor británico y premio Nobel de Literatura: V.S. Naipaul - Emisoras Unidas

El escritor británico V.S. Naipaul, galardonado en 2001 con el Nobel de Literatura y que centró su obra en los traumas del poscolonialismo, falleció a los 85 años, anunció su familia este sábado.

Nacido en Trinidad y Tobago, hijo de un funcionario indio, Vidiadhar Surajprasad Naipaul escribió más de 30 libros y ganó el premio Nobel de Literatura en 2001.

V.S. Naipaul estudió literatura inglesa en la universidad de Oxford y se estableció en Inglaterra.

Pasó mucho tiempo viajando y se convirtió en un símbolo del desarraigo moderno.

En sus primeros libros, Naipaul se centró en las Indias Occidentales pero luego abarcó países de todo el mundo.

Causó una gran controversia al describir a los países poscoloniales como “sociedades a medio hacer” y afirmó que el islam esclaviza e intenta acabar con otras culturas.

Al otorgarle el Nobel, la Academia Sueca afirmó que V.S. Naipaul había sido premiado por “haber mezclado narración perspectiva y observación incorruptible en sus obras, que nos condenan a ver la presencia de la historia olvidada”.

Naipaul mezcló la ficción, la no ficción y la autobiografía sin hacer distinciones.

Muchas de sus obras estudian los traumas de los cambios poscoloniales.

Una de sus principales novelas, “Una casa para Mr Biswas”, trata sobre la ardua tarea de los migrantes indios en el Caribe para integrarse en la sociedad y conservar sus raíces al mismo tiempo.

Fue uno de los primeros galardonados con el Booker Prize, el principal premio literario de Reino Unido, en 1971 por “En un Estado libre”.

Durante los primeros años de su carrera, Naipaul estaba obsesionado con problemas de dinero y con la soledad. Conoció a su primera mujer, Pat, en Oxford, y esta se convirtió en un un apoyo literario constante.

Falleció en 1996, y más tarde Naipaul reveló que sentía que había acelerado su muerte al admitir públicamente, cuando ella combatía un cáncer, que había frecuentado prostitutas.

La confesión “la consumió. Creo que tuvo todas las recaídas y todo lo demás después de eso… Podría decirse que la maté”, declaró el novelista en una biografía escrita por el británico Patrick French, “The world is what it is: the authorized biography of V.S. Naipaul”.