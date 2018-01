Muere el pintor y escultor estadounidense Jack Whitten - Emisoras Unidas

El pintor y escultor estadounidense Jack Whitten falleció a los 78 años, según anunciaron el domingo su galerista y el museo de arte de Baltimore, que próximamente le dedicará una exposición junto al Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

El artista vivió una constante evolución a lo largo de sus cinco décadas de carrera, pasando de lo figurativo a lo abstracto y por la pintura y la escultura.

Nacido en Bessemer (Alabama) el 5 de diciembre de 1939, creció en el sur segregacionista de Estados Unidos, donde militó activamente por la lucha de los derechos cívicos. En 1960 se mudó a Nueva York.

Tras iniciar sus pasos en el arte figurativo para ahondar la situación de la comunidad negra en el país, logró ser reconocido por el mundo del arte de la mano del abstracto.

Decidido a superarse continuamente y llevar al límite su arte, aparcó el pincel para experimentar con objetos.

“Con una carrera que roza los 50 años, Jack Whitten sigue creado obras que no se parecen a nada”, escribió en 2013 el crítico del diario The New York Times Holland Cotter.