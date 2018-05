Muere en accidente tras quitarse el cinturón - Emisoras Unidas

Una adolescente de 16 años, murió trágicamente en un accidente automovilístico a pocas cuadras de su casa, después de que se desabrochó el cinturón de seguridad para tomarse una selfie.

Kailee Mills, estudiante de tercer año en la Escuela Secundaria Klein Collins, de Texas, Estados Unidos, viajaba junto a tres amigos, tras una fiesta, en Houston.

A medio kilómetro de llegar a casa, la joven se desabrochó el cinturón de seguridad para tomarse una selfie.

Fue en ese momento que el automóvil volcó, la joven al no tener el cinturón salió expulsada del vehículo y murió.

Los agentes del Sheriff del Condado de Harris declararon que el conductor del vehículo estaba acelerando y perdió el control

Los demás jóvenes que le acompañaban tenían puesto el cinturón de seguridad y todos sobrevivieron con muy pocas lesiones, explicó David Mills, padre de la víctima fatal.

You are 5x more likely to die in a car accident if you aren’t wearing your seatbelt. We never thought it would be Kailee. We are not invincible…Please, take the 3 seconds to buckle your seat belt! Don’t be the face on the cross. #BuckleUp4Kailee pic.twitter.com/XY74eCMJ1f

— Kailee Mills Foundation (@kmillscharity) 10 de febrero de 2018