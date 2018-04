Muere Paul Gray, vocalista de la banda Wa Wa Nee - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Paul Gray, el cantante principal de la banda australiana Wa Wa Nee, que tuvo una serie de éxitos como Stimulation y Sugar Free en la década de 1980, falleció luego de una batalla contra el cáncer. Tenía 54 años.

El álbum debut de Wa Wa Nee en 1986 produjo una serie de éxitos, incluyendo Stimulation, que alcanzó el número dos en las listas y I Could Make You Love Me, que alcanzó el número cinco.

Otro sencillo del álbum, Sugar Free, también alcanzó el número 35 en la lista de Billboard de Estados Unidos.

Un álbum de seguimiento en 1989 tuvo menos éxito, y la banda se separó poco después. Gray continuó trabajando en la industria de la música con actos como Tina Arena, Kate Ceberano y Bardot.

Tina Arena, que trabajó con Gray durante casi dos décadas, envió sus condolencias.

“Haber trabajado muy de cerca con Paul estos últimos 18 años ha sido un privilegio”, dijo. “Paul fue uno de los músicos más divertidos e inteligentes con los que he trabajado, y un amigo. Mi corazón está con su hermosa familia, para quien él vivió por completo”.

Tatiana Marchant, directora del grupo de publicidad de música Estellar PR, trabajó con Gray en varios shows de tributo a la música.

“Era solo una persona genuinamente buena, tenía todo el tiempo del mundo para la gente, trabajaba para las fortalezas de todos”, dijo Marchant.

“Todos lo amaban, los productores, los artistas, los músicos, las orquestas, los directores, todos lo amaban y les encantaba trabajar con él”.

“En realidad era tímido acerca de su fama en los años 80”

Él había estado luchando contra la enfermedad por más de cuatro años.

La banda Human Nature, para quien Gray fue director musical durante muchos años, lanzó una declaración expresando su tristeza.