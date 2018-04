Mujer con dos esposos y dos novios revela detalles íntimos de su "poliamor" - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Conoce a la terapeuta de 44 años que tiene dos esposos.

Mery Crumpton, de Chorlton, está hablando públicamente sobre sus relaciones con la esperanza de permitir que otros entiendan las personas que siguen el poliamor de práctica.

Mery, que se interesó en el asunto cuando tenía 29 años, tiene un esposo, Tim, de 43, un prometido, Juan, de 53, y dos novios; Michael, de 63, y James, de 73. Ella vive con Tim, John y los otros dos involucrados viven cerca de su vivienda.

La ex maestra dijo: ‘Me crié en un hogar bastante tradicional. Tuve novios y era monógamo. Tener más de un compañero nunca pasó por mi mente. En mis años veinte me casé y me establecí en Chorlton con la total intención de estar con mi esposo de por vida.

En 2003, Crumpton recibió la oferta de Tim para que conociera a otra persona, por ello dijo: “Lo tomé de inmediato. Tenía un amigo al que ya estaba cerca y esa amistad se derivó naturalmente en algo más”.

Ambos hombres son heterosexuales y han sido reunidos a través de Mery. Todos han vivido juntos desde 2015.

Sin embargo, John todavía tiene su propio piso, y Mary se queda allí una o dos veces por semana.

Mary tiene otros dos novios más, Michael, de 63 años, con quien ha estado desde 2016 y James, de 73.

Ella dice que su novio Michael pasó la Navidad pasada con ellos, y que se unió con su otro compañero, James, por el interés en el fútbol.