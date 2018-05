Mujer de 129 años dice que su larga vida es un castigo de Dios - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Una mujer rusa afirma ser la persona más anciana del mundo, pero dice que su próximo 129 cumpleaños no es más que un “castigo”.

Koku Istambulova, de Chechenia, dice que no ha tenido un solo día feliz en toda su vida, y no tiene idea de cómo ha logrado vivir tanto tiempo.

La mujer cree que simplemente es ‘la voluntad de Dios’ que vivirá para ver el próximo mes.

“Yo no hice que sucediera. He visto gente practicar deportes, mantener una dieta especial, mantenerse en forma y no tengo ni idea de como yo he vivido tanto”, indicó.

Koku agregó que no ha tenido “un solo día feliz en su vida. Siempre he trabajado duro, cavando en el jardín. Estoy cansada. Una vida larga no es un regalo de Dios para mí, sino más bien un castigo”, se lamentó.

Istambulova está a punto de cumplir 129, de acuerdo con su pasaporte interno, que muestra su fecha de nacimiento como el 1 de junio de 1889, aunque todas estas afirmaciones, son imposibles de verificar debido a la falta de registros escritos confiables sobre el nacimiento.

Hace cinco años perdió a su última hija viva, Tamara, que alcanzó los 104 años, pero ella no habla sobre la tragedia de su familia.

Koku puede moverse por si sola y es capaz de alimentarse, pero su vista está fallando.

Con información de Daily Mail