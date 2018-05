Mujer de 32 años que ni siquiera ha recibido un beso brinda su relato - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Una mujer de 32 años ha revelado que nunca ha tenido relaciones sexuales y aún no ha sido besada, pero no es algo de lo que se avergüence.

La mujer australiana anónima le dijo a Mamamia que no cree que haya nada “malo” en ser virgen y que no le preocupa que no valga la pena.

“No fue una decisión consciente. Yo, como muchas personas, definitivamente quiero encontrar a una persona a quien amar y respetar, que corresponderá a eso “, escribió.

La mujer quería dejar en claro que tampoco es que nunca se haya sentido atraída por nadie, porque lo ha sido, tanto por hombres como por mujeres.

La joven espera desacreditar cualquier noción de que es demasiado quisquillosa, ya que sabe que esto no es cierto, lo que lleva a la pregunta, ¿cómo llegó a donde está ahora?

La mujer admitió que en muchos casos se había sentido atraída por personas que ya estaban en relaciones, por lo que no había actuado según sus sentimientos.

Esto no significa que no se haya encontrado con personas al azar que le llamaron la atención en un café o un evento, pero ninguno de ellos resultó en nada más.

En cuanto a las personas en su círculo social que le atraen, tiene demasiado miedo que compartir sus sentimientos los hará sentir incómodos.

En el pasado, les dijo a dos de sus amigas que le gustaban y aunque la primera tuvo un efecto negativo en ella, pronto se dio cuenta de su capacidad de recuperación cuando se trata de no ser querido de una manera romántica o sexual.



La mujer dijo que las principales barreras para comenzar una relación son encontrar a alguien soltera, desarrollar la confianza para compartir sus sentimientos y confiar lo suficiente en la otra persona.