Mujer de 70 años asegura tener seis meses de embarazo - Emisoras Unidas

Una mujer de 70 años, asegura que está embarazada por octava ocasión, y espera a una niña.

Se trata de María de la Luz, originaria de Mazatlán, Sinaloa, México, quien afirmó que el embarazo ya fue confirmado por médicos públicos y privados, al grado que sabe que tiene seis meses de gestación y que se trata una niña.

“Ya me hicieron como 10 ultrasonidos en una clínica privada y en el Seguro Social. Los doctores no creían. Me dicen que es una niña. Mire, se le ve la carita”, comentó la futura madre.

Recordó que los doctores le recomendaron no seguir con el embarazo ya que, por su edad, era riesgoso.

No obstante, María quiso tenerlo, a pesar de la oposición que mostraron sus hijos al respecto.

Aunque los propios vecinos y conocidos de María se muestran incrédulos, ellas les muestra los ultrasonidos que se ha hecho, el próximo 18 de julio tiene una cita con el ginecólogo para saber más de su estado.



Con información de Radio Formula