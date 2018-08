Mujer gasta una fortuna para parecerse a una muñeca para adultos - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Una mujer que gastó una fortuna en un cambio de imagen para parecerse a una muñecas sexuales dice que continúa siendo una buena madre.

Desde que bajó de peso, Cindy Moore disfruta haciendo alarde de su nuevo cuerpo en su cuenta de Instagram.

Pero a pesar de gastar 11 mil 105.38 euros en cirugías plásticas para parecerse a la nueva tendencia de muñecas para adultos, Cindy insiste en que no interfiere con sus habilidades como madre.

La joven dijo: “Creo que la gente cree que publicas estas imágenes porque quieres sexo o quieres un hombre, pero yo publico las imágenes porque creo que me aumentan el autoestima y me ayuda a no descuidarme”.

“Simplemente lo publico porque me hace sentir bien. Cuando me pongo cierto atuendo, me siento poderosa y sexy”, relato.

Además, agregó: “La mirada de muñeca sexual tiene labios grandes y pechos grandes. No sé si era la apariencia que estaba buscando al principio, pero ahora la amo”.

Cindy ha tenido un aumento de senos, rellenos de labios regulares y utiliza extensiones de cabello, con un maquillaje completo.