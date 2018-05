Mujer: ¡Independízate! - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

A pesar de que vivimos en una sociedad mayormente machista y llena de tabúes, muchas mujeres se quieren independizar y muchas veces no sabemos por dónde empezar, pero si te pones las pilas ¡Lo puedes lograr!

¡Atrévete a ser independiente!

Seguramente te has preguntado cómo sería tu vida si tuvieras libertad total. ¿Qué podrías hacer, a dónde podrías ir y qué tan diferente sería en relación con lo que tienes en este momento? Quizá no te hayas dado cuenta, pero tienes el poder de lograr esa independencia que siempre has deseado. Si aún no sabes cómo puedes dar ese primer gran paso, te propongo algunos pequeños métodos para motivarte y vivir a todo color.

¡Afuera el miedo!

Ser independiente es un cambio súper radical, puede dar miedo, pero si no pruebas y tomas el valor y no lo intentas ¡Jamás lo sabrás!

Ahorra

Tener tus propios recursos es algo muy importante. Por eso, es indispensable contar con el presupuesto suficiente que te ayude a tener un espacio propio y encaminarte a el rumbo que tú más quieras. Inicia salvando un tercio de tus ingresos durante algunos meses y tendrás un gran punto de partida.

Usa algo que te inspire

Si tienes una motivación constante, podrás lograr todo lo que te propones de una manera más efectiva. Y qué mejor forma de lograrlo que a través de un aroma que te haga recordar lo fuerte y atrevida que eres durante todo el tiempo.

Investiga y pide consejos y apoyo

Todos necesitamos de alguien que nos escuche y ayude a tener más claros nuestros sueños. Por eso, no hay nada mejor que hablar de tus metas con un grupo de amigos que te impulsen a cumplirlas y que también te den los mejores consejos para resolver cualquier obstáculo que se ponga en tu camino.

Visualiza

Ésta es otra gran técnica que ha funcionado con muchas personas. Una vez al día, reserva cinco o diez minutos para cerrar los ojos, respirar profundo y enfocarte en lo que más quieres. A medida que pasen los minutos, visualizar tus objetivos te costará menos trabajo y, durante esos instantes, podrás pensar en maneras más efectivas para poder llegar a tu meta. ¡Anímate y sé totalmente independiente!