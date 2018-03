“Mujer Maravilla” denuncia haber sufrido abuso sexual - Emisoras Unidas

Lynda Carter, la primera actriz en encarnar a la mujer maravilla, se sumó al movimiento #MeToo de denuncia de abusos sexuales.

La actriz, de 66 años, reveló que sufrió acoso sexual durante el rodaje de Wonder Woman, serie que estuvo al aire de 1975 a 1979.

Carter asegura que recibió conductas inadecuadas de parte de un hombre que “ha violado a muchas personas” y que se encuentra implicado en los casos denunciados por el movimiento #MeToo.

Para Carter, no existe la necesidad de dar el nombre del acosador, ya que actualmente se enfrenta a un proceso legal.

“Él ya está acabado. No hay ventaja en volver a atraparlo. No hay nada legalmente posible que yo pueda agregar. Soy solo otra cara del grupo de mujeres… No quiero que esto sea sobre mí porque no es sobre mí. Es sobre él siendo una escoria”, dijo.

Después de la declaración, Carter dijo enfáticamente que ella le cree a cada mujer que ha denunciado a Bill Cosby por abusos.

Esta sentencia ha hecho pensar que Cosby, quien está acusado por violación, agresión sexual facilitada por drogas, agresión sexual, abuso sexual infantil y conducta sexual inapropiada, es también el perpretador del caso de Carter.

“Yo le creo a cada mujer involucrada en el caso de Bill Cosby”, enfatizó.

Con información de The Daily Beast