Mujer mata a las mascotas de su ex por venganza - Emisoras Unidas

Una mujer vengativa envió videos impactantes a su exnovio de ella matando a sus mascotas al verter cloro en su tanque.

Serena Reynoldson vertió el líquido venenoso en el tanque mientras gritaba “muere, muere, muere” y luego envió videos a su expareja John Fitzpatrick.

El hombre de 35 años afirmó que su serpiente “sería la siguiente”, ya que ella lo acusó de impedirle tener una vida, pasatiempos y hacerla pagar por sus animales.

Ella dijo que había estado sufriendo de estrés y ansiedad después de la ruptura de su relación de cuatro años, que había sido intermitente desde que terminó en 2013.

El 9 de enero, lanzó el ataque contra los preciados peces del hombre, que eran de una especie protegida.

Serena Reynoldson could be heard talking to herself and adding more bleach when she realises the fish are not dying. The defence had argued it was a one-off reaction that was not typical of her, and she was under financial pressure.

