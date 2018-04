Mujer muere al ser embalsamada viva por negligencia médica - Emisoras Unidas

​Ekaterina Fedyaeva, de 27 años, estaba siendo sometida a una cirugía rutinaria en un hospital de Moscú, pero las cosas no salieron nada bien.

La joven perdió la vida debido a una fatal negligencia médica.

Fedyaeva fue embalsamada viva cuando los médicos inconscientemente la colocaron en un gotero con formaldehído en lugar de una solución salina durante una cirugía en un hospital de Moscú.

Según informaron medios internacionales, la mujer de 27 años falleció producto del error médico en el que sus venas fueron bombeadas por completo de la sustancia química, que generalmente se usa para prevenir la descomposición de los cadáveres.

La madre de la víctima comentó que “eso era un asesinato”. De acuerdo a su testimonio, su hija sufrió dolores y convulsiones durante dos días antes de caer en coma y ser llevada de urgencia a un hospital.

“Las personas que realizaron la cirugía ya sabían que infundían algo incorrecto. Necesitaban tomar algunas medidas urgentes, pero no hicieron nada”, comentó la madre de Ekaterina. “Ellos no me dijeron la verdad, no tuvieron el valor de confesar lo sucedido”.