Mujer muestra su antes y después ¿Está operada? - Emisoras Unidas

Hannah Polites dijo que perdió miles de seguidores masculinos después del nacimiento de su primer hijo.

Pero la modelo de 27 años dejó a todos maravillados con su transformación luego del embarazo.

La madre publicó un antes y después mostrando su cuerpo post-bebé y explicó cuánto había cambiado en su vida y rutina de ejercicios en los cinco años transcurridos entre las fotografías.

“Guau, recuerdo haber pensado en la foto de la izquierda que todavía tenía peso que perder para sentirme más fuerte y más delgada”, escribió en su pie de foto de Instagram.

“Hay cinco años de diferencia entre la foto izquierda y la derecha, y mucho ha cambiado”, agregó.

En ese momento, la trabajadora a tiempo completo del hospital dio a luz a su hija, Evaliah Grace, que ahora tiene dos años, y se casó con su novio de mucho tiempo atrás.

‘Ahora soy una mamá y nunca me he sentido más fuerte. Entonces pesaba 38 kilos y me ejercité la mayoría de los días (muchas clases de cardio y de grupo), comiendo una cantidad saludable y decente, pero no la cantidad suficiente de los alimentos adecuados “, dijo.

“Ahora pesó 46 kilos, hago entrenamientos de fuerza y ​​Pilates y casi nada de cardio”, concluyó.