Mujer pierde cuero cabelludo en rueda de la fortuna - Emisoras Unidas

El cuero cabelludo de una mujer fue arrancado después de que ella se durmió en una rueda de la fortuna y su pelo se enredó en un tubo.

Mujer pasa momento de terror

Guyguy Salvador se despertó en agonía al ver que se le arrancaban los largos y brillantes mechones negros de la cabeza.

Después de gritar pidiendo ayuda, sus amigos lograron alertar al operador de la feria para que lo detuviera.

Pero la joven de 21 años se enfrentó a un descenso angustioso cuando la rueda de la fortuna giró su góndola de regreso al suelo, cada pulgada le infligió más dolor y le arrancó el pelo.

Hablando sobre el extraño accidente, Guyguy dijo: “Nunca he tenido tanto dolor. Estaba en agonía. Cuando vi la sangre y lo que sucedió, me desmayé. No parecía real”.

Guyguy montó la atracción del parque de atracciones con cuatro amigos después de trabajar en Surigao del Sur, Filipinas.

Su cabello salió volando y se enredó con el eje que sujetaba la góndola al borde de la gran rueda.

Ella gritó pidiendo ayuda y el viaje fue detenido. Pero la fuerza mecánica de la maquinaria en movimiento ya le había arrancado la mayor parte de la piel del cráneo.

Guyguy salió del carruaje con la cabeza cubierta de sangre y el cabello perdido.

Parte del cuero cabelludo estaba colgando detrás de su cuello y había sido rasgado hacia arriba desde la frente hasta la nuca.

La joven fue trasladada al Centro Médico del Sur de Filipinas donde los médicos vendó la herida y ahora se encuentra en recuperación.